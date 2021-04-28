Melek İpek: Üniversite sınavlarına hazırlanacağım, en büyük hayalim tıp fakültesine girmekti

Antalya'da ellerini kelepçeleyerek kendisine işkence eden eşini öldürdüğü için tutuklanan ve 108 gün sonra tahliye olan Melek İpek, "Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım. En büyük hayalim de tıp fakültesine girmekti" dedi.

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisine işkence eden eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek, tahliyesi sonrası ilk geceyi 108 gün ayrı kaldığı kızları 9 yaşındaki C.D.İ. ve 7 yaşındaki İ.N.İ. ile geçirdi.

Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre rüyada gibi hissettiğini belirten İpek, "Cezaevinde hep kızlarım, kardeşlerim, anne ve babamım özlemi çektim. Ama en çok kızlarımın kokusunu özlemişim. Allah hiçbir anneye evlat özlemi yaşatmasın. Özgürlüğüme kavuştuktan sonraki ilk gecemi, kızlarımla birlikte aynı uyuyarak geçirdim" dedi.

İpek, sabah ailece kahvaltı yaptıkları için inanılmaz mutlu olduğunu vurgulayarak "Cezaevinde hep içimde beraat edeceğime dair umut vardı. Avukatım Ahmet Onaran çok ama çok çalıştı. Ona nasıl teşekkür etsem hakkını ödeyemem. Derin ve sonsuz nefes almak, gökyüzünü doyasıya seyretmek, sonsuzluğa bakmak. Hepsi güzelmiş" diye konuştu.

'Hayat ileriye doğru akar, geriye doğru anlaşılır'

"Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım" ifadesini kullanan İpek, şöyle devam etti: