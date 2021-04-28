Ataşehir'de kısıtlamada açık restorana iftar baskını

İstanbul Ataşehir'de yasak olmasına rağmen bir restoranın müşteri kabul ettiği ihbarını alan polis ekipleri işyerine baskın düzenledi. İçeri giren ekipler, çok sayıda müşterinin iftar yaptığını gördü. Yaklaşık 100 kişiye toplamda 346 bin lira ceza kesildi.