THY'den tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı

THY'den yapılan açıklamada, "Yolcularımız seyahat izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir" denildi.