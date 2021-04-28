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    Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: Kapanma süreci sigara bırakma süreci olsun

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    Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yarın başlayacak olan 18 günlük kapanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, "Bugünleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim" ifadelerini kullandı.

    Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararını değerlendirdi.

    Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ünal, tedbirlere uyulması için çağrıda bulunarak şunları söyledi:

    "Alınan bu karar bizlerin, milletimizin yarınlarını kurtarabilmek içindir. Bir taraftan da aşı çalışmaları süratli bir şekilde devam etmektedir. Kapanma sürecinde de olsak maske mesafe temizlik kurallarına harfiyen uymalıyız."

    Sigara satışının sınırlandırılması gerektiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:

    "Bugünleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar. Tiryaki düzeyinde kullanıcı vatandaşlarımız devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilirler. Yeşilay’dan, Sağlık Bakanlığımızdan ve ilgili tüm kamu kurumlarından destek alabilirler. Bütçe diyoruz, maddi sıkıntılar diyoruz  İşte size bir fırsat, sigarayı bırak bütçene katkıda bulun, evine huzur getir. Çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı ulaşabilmesi için ve 18 günlük kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmanız güzel olacaktır, anlamlı olacaktır. Ailenizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi düşünün sigarayı bu kapanma sürecinde bırakın. Bu 18 günlük kapanma sürecinde sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi içinde devletimiz bir takım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşılabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir. 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim."

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    Etiketler:
    Koronavirüs, tam kapanma, Sigara, Türk Diyanet Vakıf-Sen, Nuri Ünal
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