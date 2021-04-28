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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık

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    Türkiye
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yardım faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    İdlib'de insanların çok zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Erbaş, "3.5 milyon insan, derme çatma çadırlarda elektrik, susuz, yani insan için ihtiyaç olarak gördüğümüz ne varsa onların olmadığı bir mekanda yaşadığını düşününüz. İşte biz, Türkiye Diyanet Vakfı olarak devletimiz olarak başka sivil toplum kuruluşları olarak ne kadar insana ulaşabiliyorsak onların hiç olmazsa zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

    'Zekat hesaplama için uygulama geliştirdik'

    İslam'ın bir denge dini olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bu dengeyi ibadetleri ile emirleri ile kuruyor. Bu dengeyi bozacak olan davranışları da yasaklıyor. Tekrar ediyorum, İslam dini yeryüzünde insanlar arasındaki dengeyi, huzuru, barışı, birlikte yaşama, birlikte huzur içerisinde yaşama anlayışını gerçekleştirmek için ilkelerini oluşturmuş" diye konuştu.

    Erbaş, TDV'nin vatandaşların zekatlarını hesaplayabilmeleri için bir uygulama geliştirdiğini ifade ederek "Vatandaşlarımız, kardeşlerimiz zekatını nasıl hesap edebilecekler? Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın web sitelerinde zekat hesaplama butonu var. Zekat hesaplama butonuna tıkladığınız zaman o yönlendiriyor. Bugün biz talimat verdik, bütün müftülüklerimizin internet sitelerinde de bu zekat hesaplama butonu olacak. Oradan yapabilirler ya da en yakın müftülüğe gider kardeşlerimizin zekatını müftülükte arkadaşlarımız hesaplarlar" ifadesini kullandı.

    'Çok titiz davranalım, dikkat edelim'

    Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

    • "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."
    Etiketler:
    Cami, tam kapanma, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş
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