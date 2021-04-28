Sağlık Bakanı Koca, nüfusa oranla vaka artışının en yüksek olduğu 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısıyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, en çok artışın yaşandığı illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.

Koca, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. pic.twitter.com/QRiOoILGgQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021

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