DİSK-AR’dan tam kapanma raporu: İstihdamın yaklaşık yüzde 61’i kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor

DİSK-AR’ın yayınladığı tam kapanma raporuna göre, istihdamın yaklaşık yüzde 61’ine denk gelen 16.4 milyon çalışan kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor, yaklaşık yüzde 22’i kapsayan 6 milyon çalışan ise kısmen muaf sektörlerde çalışıyor. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17’ye denk gelen 4.4 milyon çalışan bulunuyor.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan rapora göre, istihdamın yaklaşık yüzde 61’i (16.4 milyon) kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor. İstihdamın yaklaşık yüzde 22’si (6 milyon) kapanmadan kısmen muaf sektörlerde.Kapanma kapsamındaki sektörlerde çalışanlar sadece yüzde 17 (4.4 milyon) civarında.

Genelgedeki muafiyetlere değinilen raporda “Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek. Genelge ekinde yer alan kapanmadan muaf olan işler ve sektörler 43 başlıkta sayılmaktadır. Bu 43 başlıktaki muafiyetlerin kapsamındaki çalışanların sayısının tam olarak saptanması sektörlerin iç dağılımına ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle zorluklar taşımaktadır. SGK verilerinde yer alan sektörel dağılım verileri kayıtsızları içermediği için eksiktir. Bu nedenle TÜİK’in faaliyet kollarına göre istihdamın dağılımını esas alarak bir tahmin yapmaya çalıştık. Genelgede yer alan muafiyet listesi ile TÜİK faaliyet kolları istihdam verisini eşleştirmeye çalışarak bir tahmin yapmaya çalıştık” denildi.

'İstihdamın yüzde 61’i kapanma döneminde çalışırken, yüzde 17’si kapanmadan yararlanabiliyor'

Raporda aynı zamanda “TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 yıllık verilerini kullanarak yaptığımız hesaplamaya göre istihdam edilen toplam 26 milyon 813 kişinin 16 milyon 393 bini ‘tam’ kapanmadan muaf sektörlerde çalışırken, 4 milyon 447 bini tam kapanmadan muaf olmayan sektörlerde çalışıyor. 5 milyon 973 bin kişi ise kapanmadan kısmen muaf sektörlerde çalışıyor. Böylece istihdamın yüzde 61’i kapanma döneminde çalışırken, yüzde 17’si kapanmadan yararlanabiliyor. Kapanmadan kısmen muaf olanlar ise yüzde 22 civarında. Böylece kısmen muaf olan sektörlerde çalışanların bir bölümü de eklendiğinde kapanmadan muaf olan sektörlerde çalışanlar istihdamın yaklaşık yüzde 70’i civarına yükselebiliyor” ifadeleri kullanıldı.