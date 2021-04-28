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    Tam kapanma öncesi Bodrum

    Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın

    © DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (758)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104281044378668-tam-kapanma-oncesi-bodruma-akin/

    Türkiye 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün sürecek tam kapanmaya geçiyor. Tam kapanma öncesi büyük kentlerden Bodrum'a adeta akın oldu. Öte yandan 3 ilden kente gelenlerin araç plakaları dikkat çekti.

    Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı. Yarın saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum'a akın etti.

    Bölgede trafik yoğunluğu ise drone'la havadan görüntülendi. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı. Trafik, zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması ise dikkat çekti. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan şehir dışına gidecekler yola çıktı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

    Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde de trafik artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.30'da yüzde 54 olarak ölçüldü.

    Bolu Dağı’nda tam kapanma öncesi araç yoğunluğu

    Tam kapanma kararının ardından vatandaşlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı.

    Yarın başlayacak yasak öncesi çok sayıda sürücü Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nı kullanarak memleketlerine doğru yola çıktı.

    Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı.

    Yoğunluk nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.

    Güneydoğu'ya dönüş yoğunluğu

    Kısıtlama günlerinin Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Türkiye'nin batı illerinden, koronavirüs risk haritasında vaka oranı en düşük olan bölgelerden Güneydoğu'ya dönüşler erken başladı. Bayram öncesi bilet alanların, kısıtlama kararıyla seyahat tarihlerini erkene çekmesiyle Diyarbakır'daki otogarda yoğunluk oluştu.

    'Kısıtlama nedeniyle erken seyahat'

    Otobüs firması işletmecisi Yahya Akkar, bayram öncesi planlanan seyahatlerin kısıtlama nedeniyle erkene alındığını ve 3 gündür yoğunluk yaşadıklarını söyledi:

    "Kısıtlama kararı alınmadan önce bayram öncesi gelişler vardı, bayram sonrası da gidişler yoğunluğu oluşacaktı. Gelişler 3 Mayıs itibarıyla başlayacaktı ama kısıtlama kararı alınınca hem gidişler hem de gelişler, son 3 gündür hareketlenmeye başladı. Özellikle İstanbul'dan ve İzmir'den 3, 4 ve 5 Mayıs için bilet alan yolcular, biletlerini 26, 27, 28 ve 29 Nisan'a aldı. Şu anda yoğunluk var. Bu yoğunluğumuz 3 gün için geçerli, vatandaşlarımızın bayram yoğunluğu bu 3 güne sığdırıldı. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için ek seferlerimizi de artırmış durumdayız."
    '2 hafta sonra için gelme planı yapmıştım'

    İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen yolculardan Rojda Ahi, 2 hafta sonra gelmek için plan yaptığını ancak kısıtlama nedeniyle erken gelmek durumunda kaldığını belirterek, "İstanbul'dan geliyorum, normalde 2 hafta sonra gelecektim ama kısıtlama nedeniyle mecburen bugün gelmeyi planladım. Yer bulmakta çok zorlandım" diye konuştu.

    İstanbul'dan gelen başka yolcu Melik Delibaş ise güçlükle bilet aldığını ve bilet bulamadığı için gelemeyen birçok arkadaşı olduğunu belirterek, "Kısıtlama olmasaydı bayrama 2-3 gün kala yola çıkacaktım. Yer bulmakta çok zorlandık. Yetişmeseydik onu da bulamazdık. Yer bulamadığı için otogardan geri dönen çok arkadaşlarım oldu" dedi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (758)
    Etiketler:
    Ankara, Bolu, tam kapanma, Bodrum, Türkiye
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