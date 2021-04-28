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    Metro İstanbul seferlerine tam kapanma düzenlemesi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104281044378687-metro-istanbul-seferlerine-tam-kapanma-duzenlemesi/

    Metro İstanbul, koronavirüs tedbirleri kapsamında duyurulan tam kapanma sebebiyle sefer saatlerinde yaptığı yeni düzenlemeyi duyurdu. 

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Metro İstanbul, seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi yaptı.

    Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 29 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır. Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır" denildi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    “Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

    -M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

    -M1B Yenikapı-Kirazlı

    -M2 Yenikapı-Hacıosman

    -M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

    -M4 Kadıköy-Tavşantepe

    -M5 Üsküdar-Çekmeköy

    -M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

    -T1 Kabataş-Bağcılar

    -T4 Topkapı-Mescid-i Selam

    -T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı


    Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.


    -M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

    -F1 Taksim-Kabataş füniküler,

    -T3 Kadıköy-Moda tramvay,

    -TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

    -TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler."

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    Etiketler:
    düzenleme, sefer, tam kapanma, Kovid-19, Koronavirüs, Metro İstanbul, İstanbul, Türkiye
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