Anayasa Mahkemesi'nden vergi istisnasını kolaylaştıran karar

Yüksek mahkeme, uluslararası ihalelerde, kazanan firmaya vergi, resim ve harç istisnası verilebilmesi için ihaleye yabancı firmaların da katılması gerektiğine yönelik hükümleri iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, uluslararası ihalelerde damga vergisi ve harç istisnasından yararlanılması için, ihaleye yabancı firmaların katılması şartını iptal etti.

Vergi, resim ve harç istisnası belgesi başvurusu kabul edilmeyen bir firmanın açtığı davayı, Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Danıştay 9’uncu Dairesinin yaptığı başvuru üzerine, yüksek mahkeme uluslararası ihalelerde, kazanan firmaya vergi, resim ve harç istisnası verilebilmesi için ihaleye yabancı firmaların da katılması gerektiğine yönelik Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu’nda yer alan hükümleri iptal etti.

Dünya'nın aktardığı habere göre Damga Vergisi Kanunu’nun ek ikinci maddesi, kamu kurumlarının açtığı uluslararası ihaleleri kazanan firmaların satış ve teslimlerinin damga vergisinden müstesna olmasını hükme bağlıyordu. Aynı maddede, bir ihalenin uluslararası olabilmesi için ise yabanı firmalara da açık olması yanı sıra ihaleye yabancı firmaların mutlaka teklif vermiş olması şartı aranıyordu.

Konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Danıştay 9. Dairesi’nin başvurusunda ise yerli firmaların ihaleye teklif verirken, yabancı firmaların katılıp katılmayacağından haberlerinin olamayacağı belirtildi. Başvuruda, ihaleye teklif veren katılımcının, kazanması durumunda karşılaşacağı vergi yükünü öngöremeyeceği gerekçesiyle, bu hükümlerin Anayasa’nın 2. ve 73. maddelerine aykırı olduğu kaydedildi.

Başvuruyu uygun bulan Anayasa Mahkemesi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun, bir ihalenin uluslararası olması için yabancı firmaların da teklif vermesinin şart olduğunu öngören hükümlerini iptal etti.

Eğer konuyla ilgili yeni bir kanuni düzenleme yapılmazsa, bundan sonra uluslararası ihalelerde yabancı firmanın girip girmemesi, ihaleyi kazanan firmanın damga vergisi ve harç istisnasından yararlanmasını engellemeyecek.