HDP’li Paylan’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu: 'Nefret söyleminde bulundu ve açıkça ölümle tehdit etti'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kendisiyle ilgili paylaşımları nedeniyle bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Paylan, "Şahsıma ve Ermeni halkına karşı nefret söyleminde bulunmuş ve açıkça ölümle tehdit etmiştir. Böyle bir nefret suçu çağrısına sessiz kalınmamalıdır" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, "Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın" şeklindeki ifadesi üzerine 'suç işlemeye tahrik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçları ile 'hakaret ve tehditten' suç duyurusunda bulundu.

"Azınlık gruplara yönelik şiddet çağrıları nefret suçlarına yol açar" diyen Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrımcılık ve nefret içeren söylemler cezasız kalmamalıdır. Nefret suçlarındaki cezasızlık kültürü; etnik, dini ve cinsel azınlıklara karşı nefret suçlarını artırmaktadır. İktidarın, kendinden farklı düşünene ve farklı varoluşlara gösterdiği düşmanca tutum ise bu suçları teşvik etmekte, etkin bir şekilde soruşturulmasının önüne geçmektedir.

Mevzuatta her ne kadar nefret suçları alenen tanımlanmamış olsa da TCK Md. 216, yani halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunun aslında nefret söylemlerini cezalandırmak için konulduğu kanunun gerekçesinden anlaşılmaktadır. Ancak muktedirler, bu maddeyi azınlıkları nefret ve ayrımcılıktan korumak yerine; egemen olana yönelik eleştirileri sindirmek için kullanmaktadır."

'Böyle bir nefret suçu çağrısına sessiz kalınmamalıdır'

Garo Paylan, nefret söyleminin ifade özgürlüğü olmadığını belirterek, şöyle konuştu: