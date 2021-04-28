İGA'dan yurt dışı yolcularına uyarı: 'Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir'

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma süreciyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir" dendi.