BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'ye mümkün olduğu kadar aşı vermek istediklerini belirterek, her şeyin yolunda gitmesi halinde haziranda 30 milyon doza kadar aşıyı sevk etmek istediklerini kaydetti.

Koronavirüs aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye’ye mümkün olduğunca çok aşı vermek istediklerini, ancak bu aşıların önce üretilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, Almanya'da Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ve şirketin ürettiği aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki durum ile ilgili bir soruya cevap veren Şahin, "Türkiye’ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak onları önce üretmek zorundayız" dedi.

Şahin, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile haftalardır görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, "Şimdi ilk dozları teslim ettik. Türkiye’ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve ağustosta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz" dedi.

'Kalp kası iltihabı haberi ile ilgili bilgi istedik, inceliyoruz'

Şahin, BioNTech aşısının kalp kası iltihabına yol açtığının ortaya çıktığı yönünde İsrail’deki haberi okuduğunu aktararak, konuyla ilgili ayrıntıları talep ettiklerini ve bu haberi inceleyeceklerini belirtti.

"Şimdiye kadar kalp kası iltihabı vakalarının çoğaldığına ilişkin hiçbir emaremiz yok" diyen Şahin, ABD ve Almanya’dan gelen verilerde olağandışı bir olayı görmediklerini, ancak İsrail'deki söz konusu haberi ciddiye aldıklarını kaydetti.

Şahin, 2021’in başında 1,3 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediklerini, ancak kapasiteyi artırdıklarını ve bu hedefi 3 milyar doza çıkardıklarını aktardı.

Avrupa’da haziran ortasında veya sonunda halkın yüzde 50’si ila yüzde 60’nın aşılanacağını, bundan dolayı kısıtlamaların gevşetilmesinin halkın geniş kısmına yönelik olacağını düşündüğünü belirten Şahin, bu döneme kadar aşı olamayanlar da bulunacağından kısıtlamaların gevşetilmesinde ayrımcılık yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.