SONAR'dan 'Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları' araştırması:  Ekrem İmamoğlu ilk sırada

SONAR Araştırma Şirketi, 20 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. En başarılı isim Ekrem imamoğlu olurken İstanbul'u Erzurum ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri takip etti.

SONAR araştırma şirketi 'Belediye Başkanları Başarı Oranları' başlıklı çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

1 Şubat-15 Nisan tarihleri arasında, 20 büyükşehirin 8'inde yüz yüze, 12'sinde ise telefon yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin hata payının yüzde 2.9 olduğu belirtildi. Ankete katılanlara yöneltilen, ‘Büyükşehir belediye başkanınızın genel hizmetleri ve projeleri başarılı mıdır?’ sorusuna verilen cevaplara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en başarılı belediye başkanı olarak ön plana çıktı. İmamoğlu’nu Erzurum ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri izledi.

SONAR’IN, BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ, 2 YILLIK GENEL İCRAATLARI İLE KORONAVİRÜS DÖNEMİ PERFORMANSLARINI SAPTAYAN ARAŞTIRMASI

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‘Koronavirüs ile mücadelede büyükşehir belediye başkanınız başarılı mıdır’ sorusuna verilen yanıtlarda ise AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ilk sırada yer alırken onu CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takip etti.

'İstanbul'un en başarılı ilçe belediyesi; Kartal'

Ankette ilçe belediyelerine de yer verildi. Anket sonuçlarına göre, İstanbul'un en başarılı ilçe belediye başkanı CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel oldu. İkinci sırada AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer aldı.

İlçe belediyelerinin koronavirüsle mücadelesinin sorulduğu soruda ise AK Partili Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yüzde 69.4 ile ilk sırada yer aldı. CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yüzde 67.9'luk oranla ikinci sırada yer aldı.

'İzmir'in en başarılı ilçe belediyesi; Buca'

Anket sonucunun İzmir ile ilgili bölümünde, en başarılı belediye başkanı olarak CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ilk sırada yer aldı. Erhan Kılıç'ı CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü takip etti.

İzmir belediyeleri arasında, koronavirüsle mücadele sıralamasında ise ilk sıra yine değişmedi. Bu kez Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ilk sırada yer alırken onu CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç takip etti.

'Ankara'nın en başarılı ilçe belediyesi; Çankaya'

Anket sonucuna göre, Ankara'da en başarılı belediye başkanı olarak CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen seçildi. İkinci sırada AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yer aldı.

Ankara'nın ilçelerinin koronavirüsle mücadelesine verilen soruda ilk sırada AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yer alırken onu CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen takip etti.