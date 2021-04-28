Öz yeğenine 10 yıl boyunca istismarda bulunan amcaya 22.5 yıl hapis cezası

İzmit'te kızının annesine amcası tarafından 4 yaşından beri cinsel istismara uğradığını anlatması üzerine, anne şikayetçi oldu. Amca Ferdi A., 2019 yılının Temmuz ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

‘Ben pazarcıyım, etrafımdaki kimse bu şekilde eylemde bulunacağımı tahmin edemez’

DHA'nın aktardığına göre, Ferdi A. hakkında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına Ferdi A. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlandı. Son sözü sorulan Ferdi A., “İddia ettiği eylemlerden bir tanesini ispatlamasını istiyorum. Ayrıca ben pazarcıyım. Çevremde hiç kimse bu şekilde bir eylemde bulunacağımı tahmin edemez. Bu şekilde tarafıma atılmış bir itham da yoktur. Adalete güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ferdi A.'nın mağdura karşı '12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar' suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar vererek, sanığın mağdurun öz amcası olması ve suçun aynı mağdura karşı birden fazla kez işlenmiş olduğunu dikkate alarak 22.5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.