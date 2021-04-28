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    İzmir'de eşini döverek öldüren İbrahim Tekin'e beraat

    İzmir'de eşini döverek öldüren İbrahim Tekin'e beraat

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    Türkiye
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    İzmir'de hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Filiz Tekin'i darbederek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve 24 yıla kadar hapsi istenen eşi 44 yaşındaki İbrahim Tekin beraat etti. Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Tekin, suçlamaları reddedip "Eşimi darbetmiş olsam hastane hastane gezdirir miydim" dedi.

    İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi Filiz Tekin, 10 Aralık 2019'da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    Eşini darp edip ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Tekin, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    İbrahim Tekin hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçmiş celselerinde Filiz Tekin ile ilgili adli raporlar mahkemeye sunuldu.

    Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası ya da boğma gibi bir bulgu olmadığı belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiğinin tespitinin yapıldığı belirtildi.

    Raporlar üzerine tutuklu yargılanan İbrahim Tekin tahliye edildi.

    'Filiz'i eve getirip kendi haline bırakmış'

    Davanın geçen 9 Nisan'da görülen 10'uncu duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında tutuksuz sanık Tekin için 'eziyet çektirme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 8 yıla kadar hapsini istedi.

    Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Tekin ve taraf avukatları katıldı.

    Duruşmada ilk olarak sanık avukatı Mehmet Dönmez söz aldı. Mütalaaya katılmadıklarını söyleyen Dönmez, müvekkilinin beraatini talep etti. Dönmez'in ardından konuşan Filiz Tekin'in yakınlarının avukatlarından Elif Büşra Berber, "7 Aralık 2019 tarihli hastane raporunda Filiz Tekin için yatış önerilmesine rağmen eşi kabul etmemiş. Bu sebeple ihmal suretiyle kasten öldürülmeyle cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

    Avukatlardan İslam Gezer de "Hastanede yatışı kabul etmedikten sonra sanık, Filiz'i eve getirip kendi haline bırakmış. Hastane raporlarında darp izleri açıkça belirtiliyor. İhmal suretiyle kasten öldürülmeyle cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

    Son sözü sorulan sanık Tekin, kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, "Eşimi darp etmiş olsam hastane hastane gezdirir miydim" dedi.

    Mahkeme heyeti tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıkladı. Heyet, Tekin'in beraatine karar verip duruşmayı bitirdi.

    'Kararı üst mahkemeye taşıyacağız'

    Filiz Tekin'in ailesinin avukatlarından İslam Gezer açıklama yaptı.

    Beraat kararının kendilerini üzdüğünü belirten Gezer, şu ifadeleri kullandı:

    "Dosya içinde alınan raporların göz önünde bulundurulmadığı kanaatindeyiz. Örneğin; Ege Üniversitesi Hastanesi'ne giriş yapıldığında tanzim edilen geçici raporda, Filiz Tekin'in sırtında ve kalçasında darp izleri ve hayati tehlikesinin olduğu tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumu raporunda da hastane raporuna atıfta bulunulmuştu. Bu raporlar göz önünde bulundurulmadı mı? Bunların yanı sıra Filiz Tekin'in durumunun ağırlaştığı haberi, çiftin çocuklarınca teyzelerine haber verilmiştir. Bu çocuk; babasından, yan evdeki veya mahalledeki akrabalarından yardım talebinde bulunmazken, kilometrelerce ötede bulunan teyzelerinden yardım istemiş. Dolayısıyla biz, sanığın en azından bu celsede ileri sürdüğümüz ihmal suretiyle 'kasten öldürme' suçundan olmasa bile önceki celsede savcılık tarafından okunan mütalaadaki suçlardan cezalandırılmasını beklerdik. Duruşmadan çıkar çıkmaz UYAP üzerinden süre tutum dilekçesini gönderdik. Gerekçeli karar yazıldığında bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız"

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