Prof. Ersan Şen: İçki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz

Habertürk'te katıldığı yayında 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam kapanma sürecindeki yasak ve muafiyetleri düzenleyen genelgeyi ve sosyal medyada tepkilere neden olan içki satma yasağını değerlendiren Prof. Şen, "Hodri meydan diyorum bu genelgelerin Anayasa ve kanunda dayanağını bana göstersinler. OHAL ilan etseydiniz Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri devreye girer ancak olağan hukuk düzeninde bu alanlarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkaramazsın" dedi.

"Kesinlikle bu genelgelerin kanuni dayanağı yok" diyen Şen, "Alkol kısıtlamasını siz ancak kanunla getirebilirsiniz" dedi.

Şen, "Türkiye Cumhuriyeti çifte standartları besleyen bir ülke oldu ve bu tehlikeli gidiş maalesef değiştirilemiyor. Değiştirilememesine gerekçe olarak da hep olağanüstü hal durumları gösteriliyor" yorumunu yaptı.

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