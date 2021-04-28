Fahrettin Altun'dan Fransa'ya: Anadolu Ajansı üzerindeki baskıya son verin

Fransa'da kamu kuruluşlarının Anadolu Ajansı'nı (AA) hedef aldığını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Soruyoruz. Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu? İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor? Neden korkuyorsunuz?

Görüyoruz ki Fransa Müslümanlara yönelik dışlayıcı ve baskıcı politikasını medya kuruluşları üzerinde de sürdürüyor. Fransa'ya çağrıda bulunuyoruz. Devlet organları eliyle İslam karşıtlığını körüklemeye son verin. Anadolu Ajansı üzerindeki baskıya son verin."

Anadolu Ajansı’nın haberleri Fransa’yı neden rahatsız ediyor?



Soruyoruz.



Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?



İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor?



Neden korkuyorsunuz? https://t.co/jNwGClKPNi — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 28, 2021

​