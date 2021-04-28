Mansur Yavaş: 112 bin ailemizin Başkent Kartı’na 45 milyon TL tutarındaki bakiyelerini tanımladık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 100 milyon TL'lik destek paketi kapsamında yaklaşık 112 bin ailenin Başkent Kartı’na 45 milyon 114 bin TL tutarındaki bakiyelerin tanımlandığını açıkladnı.

Mansur Yavaş Twitter'dan yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

"100 milyon TL tutarındaki destek paketi ödemelerimize devam ediyoruz. Sosyal yardım alanlardan kart dağıtımı yapılan 112 bin 785 ailemizin Başkent Kartı’na 400'er TL'den 45 milyon 114 bin TL tutarındaki bakiyelerini tanımladık. Yaralarımızı beraber sarıp beraber iyileşeceğiz."

100 milyon TL tutarındaki destek paketi ödemelerimize devam ediyoruz.



Sosyal yardım alanlardan kart dağıtımı yapılan 112 bin 785 ailemizin Başkent Kartı’na 400'er TL'den 45 milyon 114 bin TL tutarındaki bakiyelerini tanımladık.



Yaralarımızı beraber sarıp beraber iyileşeceğiz. pic.twitter.com/6jnLneWPJA — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 28, 2021

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan vatandaşlar ile pandemi sürecinde işini kaybeden veya gelirinden olan sektör çalışanlarına yönelik 100 milyon TL'lik destek paketi vereceklerini açıklamıştı.

Yavaş, ramazan ayında 232 bin 351 aileye, 100 milyon liralık destek paketi hazırladıklarını belirtmişti.