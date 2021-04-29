Kaftancıoğlu, Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödeyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Mehmet Süleyman Türker katıldı.

Erdoğan'ın avukatları, her bir haksız fiil bakımından tazminata hükmedilmesini talep etti. Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hakaret kastı olmadığından davanın reddini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davalı Kaftancıoğlu'ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

Dava dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabında Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak, suç isnat ederek, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmişti.

Dilekçede, Kaftancıoğlu'nun her bir paylaşımı için 50 bin liradan toplam 700 bin liralık manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.