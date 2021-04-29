Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tam kapanmada ekranlarımız açık, hepimiz uzaktan eğitimdeyiz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı.

Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz 'Öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz 'Buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız" ifadesini kullandı.