RTÜK'ten tam kapanmada 'pandemi haberleri' uyarısı

RTÜK, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde radyo ve televizyonların takip edilme oranlarının artacağına dikkati çekti. Açıklamada, özellikle pandemiye ilişkin haberlerin hazırlanmasında azami titizlik gösterilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Kamuoyunun ve yayıncıların dikkatine' başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada pandemi tedbirleri çerçevesinde alınan karar gereği 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma dönemine girildiği, evde kalınacak bu günlerde radyo ve televizyonların takip edilme oranlarının artacağına dikkat çekildi.

Aile fertlerinin tamamının ekran başında aynı anda bulunabileceği bilinciyle yayınların hassasiyetle hayata geçirilmesinin çok önemli olduğu, özellikle pandemiye ilişkin haberlerin hazırlanmasında azami titizlik gösterilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

1 yılı aşkın süredir gündemin ilk sırasına oturan koronavirüs salgınına ilişkin haberlerin tam kapanma döneminde daha detaylı ve sıklıkla izleneceğine işaret edilerek, "Pandemi sürecinin başında RTÜK Başkanlığı olarak koronavirüs yayınlarında medya kuruluşlarının dikkat etmesi gereken ilkeleri sıralayarak yayın kuruluşlarımızın üst düzey yöneticileriyle çevrimiçi olarak önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Halkımızın talep ve beklentilerini ilettiğimiz, bazı uyarılarımızı yaptığımız görüşme sonrasında yayıncılarımız da kendilerine düşen kamusal sorumluluğu yerine getirdiler. Bu vesileyle aziz milletimizin doğru bilgilendirilmesi ve hoşça vakit geçirmesi adına yaptıkları hizmetlerden dolayı bütün yayın kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

Ancak, son dönemde koronavirüsle, alınan tedbirlerle özellikle de Kovid-19 aşılarıyla ilgili haberlerin veriliş şekilleriyle ilgili bazı yanlışların ortaya çıktığına dikkat çekilerek, şu hatırlatmalar yapıldı:

"Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi, bilimsel gerçekliği ispat edilmiş olguların paylaşımına özen gösterilmesi, reklam içeriklerinin de aynı hassasiyetle belirlenmesi,

RTÜK Başkanlığı tam kapanma döneminde yapılacak yayınlara ilişkin bazı hatırlatmalarda bulundu. https://t.co/7rEO6YGvVi pic.twitter.com/Xup38Rs2Rm — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) April 29, 2021