Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire öldü

Konya’da meydana gelen olayda, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafenin açık olduğu ve içeride nargile içildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, kafeye baskın yaptı. Bu sırada içeride bulunan erkek hemşire Tevfik Sevi, polisin geldiğini görünce kaçmak için işyerinin zemin katındaki bölüme indi. Sevi, burada içinde yaklaşık 1 metre su bulunan foseptiğe düştü.

Polis, kafede karşılaştığı 4 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal' suçlarından idari para cezası uyguladı. Polis işlem yaptıktan sonra işyerinden ayrılmak üzereyken kafe çalışanlardan birisi, zemin kattaki foseptikte bir kişinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tevfik Sevi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Tevfik Sevi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bu arada, polisin, CİMER'e gelen ihbar üzerine 20 Nisan’da aynı kafeye baskın yaptığı, nargile içip, okey oynadığı tespit edilen 10 kişi hakkında 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurulanını ihlal' suçlarından 63 bin lira para cezası uyguladığı ortaya çıktı. İşyeri sorumluları hakkında da nargile tüketildiğiyle ilgili tutanak hazırlanıp, işyerinin mühürlendiği belirtildi.