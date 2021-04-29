Tekel Bayileri Platformu Başkanı'ndan alkollü içki satışı yasağı açıklaması: Hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Özgür Aybaş, 17 günlük tam kapanma sürecinde alkollü içki satışının yasaklanmasına dair kararın tebliğ edilmeye başlandığını duyurdu. Aybaş, "Hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın. İmzadan imtina etme hakkınız anayasal haktır" dedi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde alkollü içki satışının yasaklanmasıyla ilgili kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Satış yasağının tekel bayilerine tebliğ edilmeye başlandığını belirten Aybaş, "Hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın. İmzadan imtina etme hakkınız anayasal haktır" dedi.

Aybaş, "Basın açıklamasına istinaden, yani ferman niteliğinde ele alınan yasaklar karşısında ülkemizde açıkça anayasal suç işlenmektedir. Hak muafiyeti ve yetki saptırması vardır. Mülki amirlikler durumdan vazife çıkararak durumu daha da zorlaştırıyorlar" ifadesini kullandı.