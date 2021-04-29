Çavuşoğlu: Sağlık Bakanı ile mayısta Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sputnik haber ajansına demecinde, Sağlık Bakanı Koca ile beraber Rusya’ya mayıs ayı içinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sputnik’e demecinde, “(Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya’ya bir ziyaret) Planımız mevcut, fakat bunu, Rus meslektaşlarımız ile ele alabilmemiz için vaka sayılarının buna uygun seviyeye gelmesi gerekiyor. Ziyaretimizin, Ramazan sonrasında mayısta gerçekleşmesi mümkün görünüyor” dedi.

Türk Dışişleri Bakanı, Rus tarafının bunu kabul etmesi hâlinde söz konusu ziyaretin Kurban Bayramı öncesinde, yani 12 Mayıs’tan önce de gerçekleşebileceğini ekledi.

Ayrıca Çavuşoğlu, sorulması üstüne, söz konusu Rusya ziyaretinde ele alınacak konulardan birisinin, Rus turistlerin Türkiye’ye dönüş ihtimali olduğunu da kaydetti.

Rusya hükümeti, Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarının çok artması nedeniyle bu ülkeye uçuşlarını 15 Nisan-1 Haziran tarihleri için askıya almıştı.