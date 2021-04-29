TESK Başkanı Bendevi Palandöken: İçki satışına devam edilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde alkolle ilgili herhangi bir yasak olmadığı için alkol satışına devam edileceğini söyledi. Bakkallar da suç olmadığı için ceza da olmayacağını düşünüyor.

Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılamayacağı belirtilirken yasağın hukuki dayanağının olmadığı bildirildi. Resmi bir açıklama yapılmadığı, düzenleme yayımlanmadığı için tam kapanma döneminde alkol satan esnafa hangi yasanın hangi maddesine göre ceza kesileceği, ceza tutarının ne olacağı bilinmiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Palandöken şu açıklamalarda bulundu:

'Olmayan yasağı konuşuyoruz'

'Neye göre ceza kesilecek?'

Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun. İnternette, orada buruda yoruma dayalı olarak konuşulup duran ceza hangi yasanın hangi maddesinden uygulanacak, ben bilmiyorum. İki gündür olmayan bir yasağın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.

Bu suçun cezasını bilen var mı?

Bakkal ve market sahipleri de alkol yasağı konusunda büyük bir belirsizlik oluştuğunu bildirdiler. Bakkal ve market sahipleri de yasalara göre hareket etmek zorunda olduklarını belirtirken, “Kapanma döneminde alkol satarsak hangi yasaya göre ceza alacağız, bilmiyoruz. Eğer satmak suçsa, bu suçun cezasını bilen var mı? Ortada yasa olmadığı için muhtemelen alkol satan market ve bakkallara başka eksiklikleri bahane edip ceza yazacaklar. Ceza korkusuyla yasak olmadığı halde işimizi güvenle yapamayacağız” dediler.