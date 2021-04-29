Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kapsamında kamu çalışanlara yönelik önlemlere ilişkin illere yazı gönderdi. Yazıya göre, sağlık tesislerinde bulunan kreşler açık olacak.

Kreş bulunmayan veya kreş imkanı yetersiz olan yerler ile bakıcısı olmayan sağlık çalışanları için 3 ayrı öneri sunuldu. Buna göre; çalışan eşlerinin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel olması halinde, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunanların çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenecek.

Her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin aynı anda nöbete getirilmemesi ve bu süreçte yıllık izin kullanmak isteyen personele kolaylık sağlanmasına gayret edilecek.

Bakanlık, illerden ihtiyaç halinde bu konular ve sağlık çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyetleri için il hıfzıssıhha kurullarına karar almak için teklifte bulunmasını da istedi.