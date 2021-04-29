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    Anneye zırhlı tehdit: 'Bu borç yüzünden ev elinden giderse senin kıymanı yapacağım'

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    Adana'da eşini kaybeden kadın, devletten ölüm aylığı almaya başladı. Ancak bir süre sonra vasi ve boşanma davası nedeniye maaşı kesildi. SGK'dan 'yersiz ödeme' adıyla borç gönderilen kadın, 50 santimetrelik zırh alan oğlunun, "Bu borç yüzünden ev elinden giderse senin kıymanı yapacağım" diyerek kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

    Adana'da 1 çocuk annesi Fatma N., 2013 yılında bir tanıdığı aracılığıyla 75 yaşındaki 4 çocuk babası Erol N. ile evlendi. Erol N., iddiaya göre, evlendikten sonra eşine, "Ben seni elde etmek için evlendim. Geri boşanacağız. Seninle de dini nikahlı olarak yaşayacağız" dedi. Fatma N. ise bu teklifi kabul etmedi. Çift arasında ilk sorun böyle başladı ve Erol N., eşini darp edip yayla evine hapsetti.

    Yayla evinden kaçan ve ve yaklaşık 1 ay sığınma evinde kalan ve yaşı nedeniyle eşinden şikayetçi olmayan kadın, sığınma evinden çıktıktan sonra tekrar eşinin yanına gitti. Çift 2016 yılının Haziran ayına kadar kavgalarla evliliklerini sürdürürken Erol N., o ay akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    'Çocuklar boşanma davası açtı'

    Yaşlı adam yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ise çocukları, yaşlı adamın avukat torunu aracılığıyla "Fatma N., babamıza bakmıyordu. Onunla ilgilenmiyordu" diyerek Kozan Asliye 2.Hukuk Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Erol N. ise bu sırada yoğun bakımdan hiç çıkamadı ve 11 Eylül 2016 tarihinde vefat etti. Fatma N., eşi vefat ettikten sonra ise ölüm aylığı almaya başladı. Yaklaşık 2 sene boyunca devam eden dava sonucunda mahkeme Erol N.'nin dava sırasında vefat ettiği için ‘boşanma konusunda karar verilmesine yer olmadığına’ dair karar verdi. Yaşlı adamın çocukları da bu karar üzerine ise vasi davası açtı.

    Oğlundan dayak yemeye başladı

    Ölen eşinin çocukları tarafından tehdit edildiğini söyleyen kadın, son yaptığı evlilikten dolayı yaşadığı sıkıntılar yüzünden kaburgasını kıran öz oğlu Nuri Ö.'den de şikayetçi oldu. Fatma N. sığınma evine yerleşti. Nuri Ö. ise 3 ay hapis cezası aldı. Oğlu hapisteyken tekrar evine dönen kadın, hapisten çıktıktan sonra onun sözlü hakaretlerine maruz kaldı.

    © Flickr
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    Geçen ay Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Fatma N.'ye ölüm aylığı nedeniyle yersiz ödeme yapıldığı belirtilerek ilk etapta 10 bin 192 TL ceza gönderip maaşını kesti. SGK’ya gidip durumu anlatan ve borçtan kurtulmaya çalışan kadın, görevlinin, "Bu sadece bir dönemki borç. Her ay hesaplanarak 2016’dan bu yana aldığınız maaşı faiziyle geri ödeyeceksiniz" demesi üzerine bir şok daha yaşadı.

    'Yayla evine 3 ay kilitledi'

    2013 yılında bir tanıdık aracılığıyla Erol N. ile tanıştıklarını ve evlendiklerini anlatan Fatma N., "Evlenip nikah sonrası evine gidince adam bana ‘Ben seni kandırdım. Ben seni elde etmek için resmi nikah kıydım. Bunu şimdi iptal ettireceğiz karımın maaşını almaya devam edeceğim. Senin evinde yaşayacağız. Karımın maaşını çekip sana vereceğim. Kendi maaşımı da ben kullanacağım. 2 maaşla süper bir hayatımız olacak’ dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Bunun üzerine adam bana ‘Ya köpek gibi sürüneceksin ya da resmi nikahı kimse duyup bilmeden bitireceksin’ dedi. Beni eve kilitledi. Yayla evine 3 ay kilitledi. Hem dayak atıyor hem de aç susuz bıraktı. Hiç kimselere duyuramadım sesimi. 3 ay sonra Kozan’a getirdi ve oradaki eve kilitledi. Engelli olduğum için ve yaşlılığına saygı duyduğum için karşı koyamadım” diye konuştu.

    'Sürekli karakolluk olduk'

    Bir süre sığınma evinde yaşayan sonrasında tekrardan kocasının yanına dönen Fatma N., "Beni artık o kadar çok dövdü ki kendimi odaya kilitledim ve polisi arayıp kurtuldum. Sığınma evine gittim. Geri döndüğümde ise yine boşanma konusunu açtı ve ‘Yapma, etme. Bak ben sana bakacağım. Sen bakıma muhtaçsın. Bakıma muhtaç olduğun için beni kabul ettin. Ben de senin gölgende sığınmak için kabul ettim’ dedim. Bir süre böyle devam etti ve sürekli karakolluk olduk. 2016 yılında ise adam hastalandı. Hastalanınca da çocukları boşanma davası açtı" ifadelerini kullandı.

    'Kendimi savunamadım'

    Erol N.'nin yoğun bakımda olduğu sırada çocuklarının boşanma davası açtığını söyleyen Fatma N., "Adam davadan 3 ay sonra öldü ve dava devam etti. 2 yıl sürdü. 2018’de dava sonuçlandı ama ben ne kendimi savunabildim ne de tanık gösterebildim. ‘Erol N.'nin ölümüyle evlilikleri sona ermiştir. Boşanmaya yer olmadığına dair karar verildi dedi.

    SGK’dan kendisine ‘Yersiz ödeme’ adı altında borç geldiğini söyleyen Fatma N., "Adam ölünce ben Ankara’ya müracaat ettim ve maaşı bağlandı. Ben 4 buçuk yıldır maaşı alıyorum. SGK benden 2016’dan beri aldığım emekli maaşı faiziyle geri istiyor. Boşanmadan diyorlar ama ben boşanmadım” şeklinde konuştu.

    'Kaburga kemiğimi bile kırdı oğlum'

    Oğlunun bu olaylar üzerine yaklaşık 50 santimetrelik zırh aldığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Fatma N., şunları söyledi:

    • "Oğlum bu ev elinden gittiği an seni kıyma yapacağım bu zırhla diyor. Durmadan üzerime saldırıyor. ‘Bu tuzağa nereden düştün’ diyor. Beni çok dövdü. Kaburga kemiğimi bile kırdı oğlum. Her gün korku yaşıyorum. Saklamam imkansız. Her akşam geliyor ve bu zırhı kontrol ediyor. ‘Bu zırh kıpırdamayacak’ diyor. Ev elinden giderse senin kıymanı yapacağım, gidip ellerimle teslim olacağım diyor. Ben borçtan kurtulmak istiyorum. Yardım bekliyorum."
    Etiketler:
    yaşlılık aylığı, kadına yönelik şiddet, Kadına hakaret, Kadına şiddet, Tehdit, Evlilik, Ölüm, Adana, Boşanma davası, Boşanma
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