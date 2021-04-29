Prof. Dr. Yiyit: İstanbul'da hastanelere ayakta başvurular yüzde 20 düştü

Prof. Dr. Nurettin Yiyit ayaktan başvurularda düşüş başladığını bildirerek, "Şimdi bunun yatan hastaya yansıması da artık düşüş lehine döndü. Yüzde 25'lik dilimlerle de yatan hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz. Bunun önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara yansımasını bekliyoruz" dedi.