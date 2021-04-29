İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanma açıklaması: Gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, bu akşam Türkiye genelinde saat 19:00 itibarıyla başlayacak olan tam kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kıymetli hemşehrilerim#TamKapanma döneminde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2021
📌Şehir içinde,
📍21’i Jandarma
📍284’ü Emniyet noktası ve
📌 Şehir giriş/çıkışlarında,
📍4'ü ortak
📍9’u Jandarma
📍17’si Emniyet
olmak üzere toplam
3️⃣3️⃣5️⃣noktada
408 jandarmamız ve
2905 polisimiz sürekli
görev yapacak. pic.twitter.com/Wc0RTQ4ge3
Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, tam kapanma döneminde şehir içinde 21'i jandarma, 284'ü emniyet noktası ve şehir giriş çıkışlarında 4'ü ortak, 9'u jandarma, 17'si emniyet olmak üzere toplam 335 noktada 408 jandarma ve 2905 polisin sürekli görev alacağını söyledi.
Denetimlerin denizde de süreceğini kaydeden Yerlikaya, tam kapanmada İstanbul'da görev alacak personel sayısını açıkladı.
Denetimlerimiz #TamKapanma döneminde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2021
karada olduğu gibi
denizde de aralıksız
devam edecek⚓️
⛴6 Sahil Güvenlik unsurumuz
54 personel ile
7 gün 24 saat görevinin
başında olacak. pic.twitter.com/5c14HnJAEY
Yerlikaya, 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 sahil güvenlik olmak üzere toplamda 19 bin 164 personelin görev başında olacağını belirterek, "Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bugün başlayacak #TamKapanma 'da;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2021
📍1783 Jandarma,
📍17254 Polis,
📍127 Sahil Güvenlik
olmak üzere toplam
1️⃣9️⃣1️⃣6️⃣4️⃣ personelimiz
sürekli görev başında olacaktır.
Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara KESİNLİKLE işlem yapılacaktır. pic.twitter.com/rKfE4dJrF0
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