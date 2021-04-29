İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanma açıklaması: Gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanma denetimleriyle yaptığı açıklamada, kentte 19 bin 164 personelin görev alacağını belirtti. Yerlikaya, "Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, bu akşam Türkiye genelinde saat 19:00 itibarıyla başlayacak olan tam kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıymetli hemşehrilerim#TamKapanma döneminde



📌Şehir içinde,



📍21’i Jandarma

📍284’ü Emniyet noktası ve



📌 Şehir giriş/çıkışlarında,



📍4'ü ortak

📍9’u Jandarma

📍17’si Emniyet



olmak üzere toplam



3️⃣3️⃣5️⃣noktada



408 jandarmamız ve

2905 polisimiz sürekli

görev yapacak. pic.twitter.com/Wc0RTQ4ge3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2021

​Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, tam kapanma döneminde şehir içinde 21'i jandarma, 284'ü emniyet noktası ve şehir giriş çıkışlarında 4'ü ortak, 9'u jandarma, 17'si emniyet olmak üzere toplam 335 noktada 408 jandarma ve 2905 polisin sürekli görev alacağını söyledi.

Denetimlerin denizde de süreceğini kaydeden Yerlikaya, tam kapanmada İstanbul'da görev alacak personel sayısını açıkladı.

Denetimlerimiz #TamKapanma döneminde

karada olduğu gibi

denizde de aralıksız

devam edecek⚓️



⛴6 Sahil Güvenlik unsurumuz

54 personel ile

7 gün 24 saat görevinin

başında olacak. pic.twitter.com/5c14HnJAEY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2021

​ Yerlikaya, 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 sahil güvenlik olmak üzere toplamda 19 bin 164 personelin görev başında olacağını belirterek, "Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.