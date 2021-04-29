Thodex soruşturmasında 9 tutuklama talebi

Kripto para borsası Thodex ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 3'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, aralarında Güven Özer ile Serap Özer'in de bulunduğu 9 şüpheliyi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

4 adli kontrol talebi

Şüphelilerden 4'ü ise de adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.