Muafiyet belgesi talepleri sebebiyle e-Devlet kilitlendi

7 gün sürecek kısıtlamalar öncesinde kaymakamlıklarda ve e-Devlet'te "muafiyet belgesi" yoğunluğu oluştu. e-Devlet'in "muafiyet belgesi başvuru sayfası" yoğunluk sebebiyle kilitlendi.

İçişleri Bakanlığının e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapılabileceğini açıklamasının ardından e-Devlet'te yaşanan yoğunluk sistemin kilitlenmesine sebep oldu.

Muafiyet belgesi almak için e-Devlet'e girenler "Çalışma Muafiyet İzin Belgesi Verilmesi Hizmeti Kısa Bir Süre İçerisinde Hizmete Açılacaktır" bildirimi ile karşılaştı.

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