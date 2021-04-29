Muafiyet belgesi talepleri sebebiyle e-Devlet kilitlendi

İçişleri Bakanlığının e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapılabileceğini açıklamasının ardından e-Devlet'te yaşanan yoğunluk sistemin kilitlenmesine sebep oldu.
Muafiyet belgesi almak için e-Devlet'e girenler "Çalışma Muafiyet İzin Belgesi Verilmesi Hizmeti Kısa Bir Süre İçerisinde Hizmete Açılacaktır" bildirimi ile karşılaştı.
e-Devlet'in 'muafiyet belgesi başvuru sayfası' yoğunluk sebebiyle kilitlendi https://t.co/60UyVK25k3 pic.twitter.com/5jNd4f8gEu— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 29, 2021
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