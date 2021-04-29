Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma başladı

Kovid- 19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanacak ve 17 gün sürecek 'Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması' başladı.

Kısıtlama, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince uygulanacak kurallar şöyle:

*Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek

* Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

*Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

*Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecek.

*Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamül satışı yapmak kaydıyla açık olacak.

*Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.