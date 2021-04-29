Sağlık Bakanı Koca’dan tam kapanma açıklaması: 'Bayram bayram olsun'

Türkiye genelinde başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma ile ilgili Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan tam kapanma dönemine ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında "17 günlük mücadelemiz başladı. Bayram, Bayram olsun" ifadelerini kullandı.

17 günlük mücadelemiz başladı.

Bayram, Bayram olsun. pic.twitter.com/Tsc8wngKjb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 202

Kovid- 19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanacak ve 17 gün sürecek 'Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması' süresince uygulanacak kurallar ise şöyle:

*Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek

*Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

*Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

*Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecek.

*Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamül satışı yapmak kaydıyla açık olacak.

*Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.