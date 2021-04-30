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    Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince ateş açtılar

    Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince ateş açtılar

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    Türkiye
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    Antalya’nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bir sokak köpeğine önce bıçakla saldırdı, ardından ateş açtı.

    Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’nde meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı köpek mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından veterinere getirildi.

    Olayı anlatan Teslime Sarı, “Biraz izledim, geldim yanlarına, ‘hayırdır’ dedim. Bana küfür ve hakaret edip gittiler. Ben de ilk gördüğümde anlamadım, sevdiklerini sandım. Acaba yanlış mı gördüm dedim. Dikkatlice baktım, tekrar yanlarına geldim. Arabaya bindiler, küfür ederek gittiler. Daha sonra tekrar geldiler. Ben yine dışardaydım. Onlar olduğunu bildim ama yerden kalkasıya köpeğe ateş ederek gittiler” dedi.

    'Bana sarıldı'

    Olay sonrası ihbar üzerine polis ekiplerine haber verdiklerini belirten Yusuf Sarı ise, “Akşam saat 21.00 gibi geliyorlar, önce köpeğe bıçakla saldırıyorlar. Daha sonra tekrar dönüp geliyorlar beyaz bir arabayla, üç ya da dört el silah sıktılar. Geldik, köpek yaralı. Hatta bana sarıldı, kanlar içinde her tarafı, komple kan olmuş. Ondan sonra köpeğe müdahale ettik, baygınlık geçirdi. Sonra emniyete haber verdik” diye konuştu.

    'Karın bölgesinden 6 kurşun geçmiş'

    Yaralı köpek özel bir klinikte tedavi altına alınırken, Veteriner Hekim Faruk Oğan, “Karın bölgesinin altından kurşun geçmiş. Dün gece hayati tehlike vardı ama şimdi hiçbir şey yok, gayet iyi, sağlıklı. Yarasında küçük bir sıyrık var, sıyırmış yani. Onun için tedavisine başladık. Durumu iyi şu anda gayet sağlıklı. İki ya da üç gün müşahede altında tutacağız. Sonra tekrar yaşam alanına bırakacağız ya da sahiplendireceğiz. Bunların sokakta kalmasını istemiyoruz ama yaşam alanları var. Böyle durumlar başlarına gelebiliyor” diye konuştu.

    Etiketler:
    Serik, Antalya, Hayvana şiddet
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