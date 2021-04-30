AYM, gaz kapsülüyle gözünü kaybeden Sarıkaya'nın başvurusunu karara bağladı: Polisler yeniden soruşturulacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), gaz fişeği nedeniyle gözünü kaybeden Sarıkaya’nın başvurusunu karara bağladı. Buna göre, Sarıkaya'nın yaralanmasına neden olan polisler yeniden soruşturulacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), polisin ateşlediği biber gazı kapsülünün isabet etmesiyle bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya'ya 'eziyet' edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, sekiz yıldır yargı önüne çıkarılmayan sorumlu polislerin yeniden soruşturulmasına karar verdi.

İzne bağlı değil

Erdal Sarıkaya, 10 Haziran 2016'da Taksim Meydanı'ndakipolis müdahalesi sonucu gaz fişeği ile yaralandı ve bir gözünü kaybetti. Başsavcılık, kimliği tespit edilen 16 polisle ilgili Valilik'ten soruşturma izni istedi ancak verilmedi. Sarıkaya'nın açtığıda süresi içinde başvurulmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Erdal Sarıkaya, 9 Kasım 2017'de Anayasa Mahkemesi'nebulundu. Mahkeme 17 Mart 2021'de başvuruyu karara bağladı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Yüksek Mahkeme, oybirliğiyle Sarıkaya için 'Eziyet yasağı hakkının' ihlal edildiğine karar verdi. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden soruşturma yapılması için İstanbul Başsavcılığı'na gönderildi. AYM kararında, Sarıkaya'nın yaralanması olayının 'soruşturması izne bağlı' suçlardan olmadığı buna rağmen Valilik'ten izin istendiği de kaydedildi. AYM, iznin verilmemesi nedeniyle etkin bir soruşturma yürütülemediğini ve 'Eziyet yasağı hakkının' ihlal edildiğine hükmetti. Bu nedenle etkili bir soruşturma yürütülemediği belirtildi. Sarıkaya'nın yaralanmasına neden olan polisler hakkında yeniden soruşturma yapılacak.