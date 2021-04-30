İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lıların yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 25 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan PKK üyelerinin yeni görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, PKK'lıların peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

Görüntülerde, İ.Z. isimli saldırgan, 28 Nisan’da saat 14.21 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarında 37 nolu perona giriş yapıyor. Saat 14.31'de diğer saldırgan Y.S. aynı perona geliyor. Peron içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika kalan ikili, kıyafetlerini değiştirdikten sonra dışarı çıkarak ters istikametlere doğru ilerliyor.