Mobilya eşyası var denilen kutulardan cephanelik çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, mobilya malzemeleri olduğu söylenen kutuların içerisinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın aktardığı habere göre; Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Üstünler Mahallesi Beyşehir-Antalya Karayolu üzerinde trafik kontrolleri yaptığı sırada, Ankara plakalı bir otomobilin kontrol noktasına gelmeden ani bir dönüş yaptığını fark etti.

Bunun üzerine ekipler otomobili takip edip durdurdu. Sürücü İbrahim B.'nin ehliyet ve kimlikleri kontrol edildi.

İbrahim B. araçta bulunan kutularda mobilya eşyası olduğunu söylese de ekipler, durumdan şüphelenerek Cumhuriyet Savcısı talimatıyla kutularda detaylı arama yaptı.

Aramalarda 10 adet kullanıma hazır şarjörlü magnum power marka 12 call yarı otomatik seri numarasız av tüfeği, 5 adet magnum power marka 12 call yarı otomatik seri numarasız ev tüfeği, 30 adet magnum power marka 12 call seri numarasız pompalı av tüfeği, 27 adet şarjör, iki 2 adet el kundağı, 27 adet tüfeklere takılması için tabanca kabzesi ele geçirildi.

İbrahim B. ifadesinde silahların araçta yolcu olarak bulunan Cengiz S.'ye ait olduğunu ileri sürdü.