Uzmanlardan bayram uyarısı: 'Köylerde ev ziyaretinin olması, İngiliz varyantının dalga dalga yayılması anlamına gelir'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulaması başlarken, kapanma öncesi büyükşehirlerden adeta göç yaşandı. Uzmanlar, bayramda ev ziyaretleri yapılması durumunda büyükşehirlerdeki virüsün yükünün Anadolu’ya yayılacağı uyarısında bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi büyükşehirlerden köy ve yazlıklarına gidenler adeta göçe neden oldular.

Bilim insanları ise, özellikle bayram günlerinde köy ve kırsal kesimlerde ev ziyaretlerinin yapılması durumunda virüs yayılımını katlanacağına ve büyükşehirlerdeki virüsün yükünün Anadolu’ya yayılacağına dikkat çekiyor.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "İnsanlar büyükşehirlerden köy, ören ve yazlık yerlere akın ettiler. Sokağa çıkma kısıtlaması olsa da, özellikle köylerde ev ziyaretleri yapacaklar. Her köyü, her evi denetlemek mümkün olamayacağı için Anadolu'nun farklı yerlerinde vaka sayılarının artışını göreceğiz" yorumunda bulundu.

İngiliz varyantının yayılım hızının riskine de dikkat çeken Prof. Dr. Balık, "Geçen bayramda 1 kişinin 50 kişiyi enfekte ettiğine dair çokça örnekler görmüştük. Köylerde ev ziyaretlerinin olması, İngiliz varyantının dalga dalga yayılması anlamına gelir" dedi.

'Akrabasını, ülkesini seven bayramda ev ziyareti yapmaz'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da, İstanbul'daki virüs yükünün Anadolu'ya yayılımasının kaçınılmaz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Köyüne, kasabasına, yazlığına gidenler mutlaka izole yaşamalı. Akrabasını, ülkesini seven bayramda ev ziyareti yapmaz. Bodrum başta olmak üzere, tatil yerleri ile köylerde büyük risk söz konusu. İstanbul'da Güney Afrika ve Hindistan varyantının tespit edildiği açıklandı. Bu kadar az genomik dizilim tespit edildiği bir ülkede, Güney Afrika ve Hindistan varyantı yakalıyorsanız, gerçekte kaç kat mutant virüs olduğunu sizler düşününün.

İstanbul'da İngiliz, Hindistan ve Güney Afrika varyantları tespit edilmesi, megakentin adeta varyantların buluşma noktası olduğunu gösteriyor. Durum çok ciddi. Varyant virüsler aşıların etkisini azaltıyor ve İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerden Anadolu’ya gidenler varyant virüsleri taşımış oldular. Kapanma öncesi Kovid-19 göçü yaşanması hiç iyi olmadı."

'Seyahatler engellenmeliydi'

İstanbul Tıp Fakültesii İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Osman Erk ise kısıtlama kararını açıklandığı günden itibaren seyahatlerin kısıtlanması gerektiğine işaret ederek, "İstanbul başta olmak üzere köyüne, yazlığına gitmesi gerekenlerin hepsi adeta kaçıp gitmiş oldu. Maalesef İstanbul’daki virüs yükü yurt sattı mahaline yayılacaktır. Hindistan mutantı 5 kişi olarak açıklandı ancak sayı çok daha fazladır. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’dan sonra Hindistan mutantı da ülke geneline yayılma riski var" dedi.

Aşı tedarikinde sıkıntılar olduğunu belirten Prof. Dr. Erk, "İstanbul ve çevresi risk merkeziydi. Şimdi bu risk merkezi Anadolu'ya kayacak. Virüs dalga dalga yayılabilir. Başından itibaren çok fazla vaka görülen yerlerin, diğer kentlerle irtibatı kesilmeliydi" uyarısında bulundu.