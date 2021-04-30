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    tatil / turist

    Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde 2.5 milyar dolar oldu

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40.2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar olarak gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.2 azaldı ve 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 68.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 31.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

    Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 2 milyar 296 milyon 854 bin doları kişisel harcamalar, 155 milyon 359 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

    Bu çeyrekte sağlık harcaması yüzde 4.7 artarken, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 79.5, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 71 ve tur hizmetleri harcaması yüzde 62.4 geriledi.

    Bu dönemde gecelik ortalama harcama 56 dolar oldu. Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu.

    Türkiye en çok 'gezi, sportif ve kültürel faaliyet' amacıyla ziyaret edildi

    Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53.9 azaldı ve 2 milyon 600 bin 468 kişi oldu. Bunların yüzde 70.2'sini 1 milyon 826 bin 227 kişi ile yabancılar, yüzde 29.8'ini ise 774 bin 241 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

    Söz konusu dönemde yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 54.9 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 23.3 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise ile yüzde 8.8 ile 'iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)' yer aldı.

    Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 66,6 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 70,2 azalarak 236 milyon 423 bin dolar oldu. Bu tutarın 236 milyon 141 bin doları kişisel, 282 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

    Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83.9 azalarak 281 bin 322 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 840 dolar olarak kayıtlara geçti.

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    Etiketler:
    yerli turist, Rus turist, Turistler, Turist, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Akdeniz, Ege, Türkiye, Turizm
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