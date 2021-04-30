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    Selvi: Biden'a rest çekilecekse, 'One minute' denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan'dır

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104301044392169-selvi-bidena-rest-cekilecekse-one-minute-denilecekse-bunu-en-iyi-yapacak-lidererdogandir/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlaması sonrası Türk siyasetinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Muhalefet partilerinden gelen tepkileri eleştiren Selvi, "Biden’a rest çekilecekse, had bildirilecekse, 'One minute' denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan’dır" dedi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, siyasette ciddi bir üslup sorunu yaşandığı görüşünü dile getirdi. Hakaretlerin havada uçuştuğunu, tazminat davalarının birbiri ardına geldiğini söyleyen Selvi, "Sayın" diye konuşmaya başlayan politikacılardan buraya gelindiğini ifade etti

    Selvi, "Hakaret etmeden eleştirmeyi bir türlü öğrenemedik. Siyasi rekabet uğruna bazı sataşmalar anlaşılabilir ama söz konusu Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı olunca bunu anlayışla karşılamak mümkün değil" dediği yazısında daha sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. 

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la telefon görüşmesinde gereken yanıtı verdi. Ancak bu bir süreç. Erdoğan, Biden’la 14 Haziran’da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüz yüze görüşmede de gereken yanıtı vereceğinden kuşku yok" diye yazan Selvi, şöyle devam etti:

    'Diplomaside neyi ne zaman yaptığınız çok önemlidir'

    • "Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukunu korumak söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyaya kafa tuttuğu bir sır değil. Erdoğan, 'One Minute' çekerek buralara kadar geldi. Sözde Ermeni Soykırımı iddialarının yanıtı Karabağ’da verildi. Biden’ı rahatsız eden o. Ama elbette ki Cumhurbaşkanı’nın görevi aynı zamanda milletin hukukunu korumaktır. Diplomaside neyi ne zaman yaptığınız çok önemlidir.
    • ABD’de yeni bir yönetim işbaşında. Suriye’de ve Irak’ta komşumuz olan ABD’yi 4 yıl boyunca Biden yönetecek. Bizim ABD ile konuşulacak çok dosyamız var. Ayrıca Biden yönetiminin Türkiye’ye sıcak bakmadığı bir sır değil. Devlet adamlığı milletin hukukunu koruyarak bu ilişkiyi tesis etmektir. Daha başlamadan köprüleri atmak Türkiye’ye ne kazandıracak?"

    Eski Başbakan İsmet İnönü'nün "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye o dünyada yerini alır" sözünü gururla söylediklerini belirten Selvi, kendisinin de zaman zaman atıf yaptığını vurguladı. 

    "Bu olayla birlikte CHP’lilerin dilinden düşmüyor. Ama unutmamak lazım. İnönü bu sözü, Johnson mektubundan önce söyledi. Johnson mektubu 5 Haziran 1964’te yazılmış, İnönü bu sözü 16 Nisan 1964’te Time dergisinde çıkan mülakatta söylemiştir" diyen Selvi, şunları kaydetti:

    • "İsmet Paşa, Johnson’un mektubuna maddeler halinde yanıt verdikten sonra 21 Haziran tarihinde de Johnson’un gönderdiği uçakla ABD’ye giderek başkanla görüştü.
    • Johnson mektubu üzerine Türkiye, Kıbrıs’a yapmayı planladığı çıkarmayı durdurmuştur. Ama İsmet Paşa’nın Johnson’la görüşmesi sonucunda ABD’nin Londra ve Zürih anlaşmalarını kabul ettiği deklare edilmiştir. Ecevit, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatırken, bu kazanım elimizi güçlendirmiştir.

    Kılıçdaroğlu ve Akşener'e eleştiri: Şık olmadı

    • Ayrıca Biden’a rest çekilecekse, had bildirilecekse, 'One Minute' denilecekse bunu en iyi yapacak lider Erdoğan’dır. Ama köprülerin atılması bu aşamada neye yarar? Muhalefetin Erdoğan’ı eleştirmesini anlayabilirim. Ama Kılıçdaroğlu’nun 'kedi gibi bir miyavlama' benzetmesini, Meral Akşener’in 'minnoş' demesini doğru bulmuyorum. Şık olmadı. Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için o sıfatları kullanmak yakışmadı."
    Etiketler:
    Bülent Ecevit, İsmet İnönü, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Meral Akşener, 1915 olayları, ABD, Türkiye, one minute, Abdulkadir Selvi, Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan
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