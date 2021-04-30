Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinde uygulanması beklenen alkollü içki satışı yasağıyla ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı.

Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Avukat Ali Gül de, Aybaş'ın bu paylaşımını alıntılayarak "Zaten hukuken ortada bir alkol satış yasağı yoktu, sözlü ve dolaylı bir buyruk vardı. Satışı yasal olan alkollü içkinin satışı elbette ki serbest, hiçbir yasak yok" dedi. "Çevrenizdeki herkese ve marketlere bu hususu aktarın lütfen" diye yazan Gül, şunları kaydetti:

"Yani olmayan ve fiilen getirilmeye çalışılan yasak kalkmış oldu. Emek veren herkese teşekkürler, çıtını çıkarmayan muhalefet partilerine de yazıklar olsun."

Yani olmayan ve fiilen getirilmeye çalışılan yasak kalkmış oldu. Emek veren herkese teşekkürler, çıtını çıkarmayan muhalefet partilerine de yazıklar olsun. — Ali Gül (@avaligul) April 30, 2021​

Ne olmuştu?

26 Nisan'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan saat 19:00 ile 17 Mayıs saat 05:00 arasında tam kapanma uygulamasına geçileceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgeyle bu uygulamanın kapsamlarını belirledi.

Ancak genelgede, hafta sonları uygulanan alkollü içki satışı yasağına ilişkin herhangi bir madde yer almadı. Bu durum kamuoyunda tartışmalara yol açtı. 27 Nisan'da İçişleri Bakanı, tekel bayilerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" yanıtını verdi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş ise genelgede satış yasağıyla ilgili bir maddenin yer almadığını vurgulayarak, "Hükümet yetkililerinden sağduyu, hoşgörü, dini bağlamda açıklama falan beklemiyoruz. Satışı yasal bir ürün kanuna aykırı şekilde yasaklanamaz" dedi. Aybaş meslektaşlarına, kendilerine gelen tebliğleri imzalamama çağrısı yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de kabine toplantısından alkollü içki satışı yasağına dair bir karar çıkmadığını hatırlattı. Bakanlıktan da satış yasağına ilişkin genelge gelmediğini ifade eden Palandöken, şöyle konuştu: