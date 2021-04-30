Çinli akıllı telefon devi Vivo, Gebze'de üretime başlıyor

Oppo ve Xiaomi’den sonra Çin merkezli dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Vivo da üretim hazırlıklarını tamamladı. Şubat ayında teşvik belgesi alarak çalışmalara başlayan şirket, toplamda 25 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçirecek. Halen deneme üretimleri yaptıklarını vurgulayan Vivo Mobile yetkililerine göre; tam kapasite üretime mayıs ayının ilk haftasında geçilecek.
Banttan çıkacak telefonları ilk olarak kamuoyuna duyuracak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın fabrika ziyareti için de planlama yapılıyor.
Hızlı yol alma hedefinde
2 bin kişiye istihdam
2009 yılında Çin’de tescil edilen markanın dünyadaki kullanıcı sayısı 200 milyon civarında. 40 binden fazla çalışana sahip olan şirket, Türkiye’de kurduğu fabrika ile 2 bin kişiyi istihdam edecek. Türkiye’deki üretim üssü için yurtdışından kurucu teknik ekip getiren şirket, istihdama devam ediyor. 200 kişiyi işe başlattıklarını söyleyen yetkililer, “Bu yılın sonunda 800 kişiye ulaşmış olacağız. İşe alımlarımız devam ediyor. Özellikle de SNT adı verilen üretim hattı için mühendislere ihtiyacımız var” diyerek bu alanlardaki başvuruları değerlendirmeye devam ettiklerini belirttiler.
Milli takımın ana sponsoru
Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan marka, Türkiye A Erkek Milli Takımı’nın da ana sponsoru. Geçen aralık ayında imzalanan anlaşmayla aynı zamanda da takımın “Resmi Akıllı Telefonu” oldu. Anlaşmanın yapıldığı imza töreninde konuşan Vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu, Türkiye pazarına inandıklarını ifade ederek şunları söylemişti:
“Bu güzel ülkeye ve insanlarına sağlam bir bağlılıkla Ağustos 2020’de Türkiye pazarına girmekten onur duyduk ve bugün kararlılığımıza ve adanmışlığımıza yönelik somut bir adım atıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile bizi ‘ resmi akıllı telefon ortağı’, daha da önemlisi önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye A Milli Takımı’nın güvenilir ortağı yapacak bir anlaşma imzalıyoruz.”
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