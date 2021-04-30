İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin: Canım kardeşimi, Cemal'imi de aldı Kovid

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü, gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşi Cemal Küçükşahin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Küçükşahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim varmıyor yazmaya, dilim dönmüyor söylemeye. Canım kardeşimi Cemal’imi de aldı Kovid. 15:00'de annemin kucağına bırakacağız, Okmeydanı Cemevi'deki cenaze namazı ardından, Hasköy Mezarlığı'nda. Dostlar, sizi davet edemiyoruz, acımızı paylaştığınızı biliyoruz. Hepiniz sağ olun" ifadesini kullandı.

Elim varmıyor yazmaya, dilim dönmüyor söylemeye.

Canım kardeşimi Cemal’imi de aldı covid.

15.00’dae annemin kucağına bırakacağız, Okmeydanı Cemevi’deki cenaze namazı ardından, Hasköy Mezarlığında

Dostlar, sizi davet edemiyoruz, acımızı paylaştığınızı biliyoruz.

Hepiniz sağolun pic.twitter.com/xwoX40XMUF — Şükrü KÜÇÜKŞAHİN (@Sukrukucuksahin) April 30, 2021

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