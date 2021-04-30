İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin: Canım kardeşimi, Cemal'imi de aldı Kovid

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü, gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşi Cemal Küçükşahin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Küçükşahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim varmıyor yazmaya, dilim dönmüyor söylemeye. Canım kardeşimi Cemal’imi de aldı Kovid. 15:00'de annemin kucağına bırakacağız, Okmeydanı Cemevi'deki cenaze namazı ardından, Hasköy Mezarlığı'nda. Dostlar, sizi davet edemiyoruz, acımızı paylaştığınızı biliyoruz. Hepiniz sağ olun" ifadesini kullandı.
Elim varmıyor yazmaya, dilim dönmüyor söylemeye.— Şükrü KÜÇÜKŞAHİN (@Sukrukucuksahin) April 30, 2021
Canım kardeşimi Cemal’imi de aldı covid.
15.00’dae annemin kucağına bırakacağız, Okmeydanı Cemevi’deki cenaze namazı ardından, Hasköy Mezarlığında
Dostlar, sizi davet edemiyoruz, acımızı paylaştığınızı biliyoruz.
Hepiniz sağolun pic.twitter.com/xwoX40XMUF
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