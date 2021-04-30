Sağlık Bakanı Koca: 17 günlük kapanmayla vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 2 haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayılarını istedikleri oranda düşürmediğini söyledi. Koca, 17 günlük tam kapanmayla ilgili "Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 17 Mayıs'a dek sürecek tam kapanma sürecinin ilk gününde açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda görülen vaka artışı nedeniyle bu kararının alındığını belirten Koca, "2 haftadır uygulanan tedbirler vaka sayımızı istediğimiz gibi düşürmedi. 17 günlük kapanmayla hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

"Yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamayla bir miktar düşüş olsa da istediğimiz gibi olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" ifadesini kullanan Koca, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu:

"Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."

Koca, "Sıkı koordinasyon ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'dayız. Antalya'yı detayları ile değerlendireceğiz. Amacımız hasta yükümüzü giderek azaltmak" diye konuştu.

ANTALYA’DAYIZ.

17 günlük kapanmanın ilk gününde, Antalya, Isparta ve Burdur illerimizle, salgın süreci üzerine durum değerlendirmesi yapacağız. pic.twitter.com/70ZT7jne0o — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021

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