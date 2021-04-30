İçişleri Bakanlığı: Yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.

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Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur ⬇️ pic.twitter.com/FmtubcGOEh — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) April 30, 2021

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, 17 günlük tam kapanma sürecinde uygulanması beklenen alkollü içki satışı yasağıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" demişti. Bakanlığın açıklamasının, bu mesajın ardından gelmesi dikkati çekti.