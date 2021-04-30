Erdoğan: Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soruya "Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde yeterince aşı var" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Türkiye'nin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama süreciyle ilgili olarak "Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde yeterince aşı var. Rusya'dan yaptığımız görüşmeler neticesinde Sputnik V aşısı inşallah geliyor, gelecek" ifadesini kullandı.

"Hatta gerekirse Sayın Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) ile de görüşmemizi yapacağız. Ciddi bir miktarda Sputnik V aşısı inşallah gelecek" diyen Erdoğan, BioNTech'in de kendilerine verilmiş bir sözü olduğunu belirtti.

Erdoğan yerli aşıyla ilgili şu an üniversitelerin ve bazı ilaç firmalarının yoğun bir çalışmanın içerisinde olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum eylül - ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum'

Açıklamalarının devamında Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine değinen Erdoğan, "Ben tabii Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar, doğru konuşmadılar. Şimdi iki üç ay sonrasına atıldı. Ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney bir o kadar hayır dedi. E bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bazı görüşmeler dışişleri bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler yine farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davranmadıkları sürece bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil."

​Erdoğan, bir muhabirin kendisine yönelttiği "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna da "Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını verdi.