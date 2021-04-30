Erdoğan: Şu anda elimizde yeterince aşı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soruya "Şu anda elimizde yeterince aşı var" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı Türkiye'nin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama süreciyle ilgili olarak "Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde yeterince aşı var. Rusya'dan yaptığımız görüşmeler neticesinde Sputnik V aşısı inşallah geliyor, gelecek" ifadesini kullandı.

"Hatta gerekirse Sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah gelecek" diyen Erdoğan, BioNTech'in de kendilerine verilmiş bir sözü olduğunu belirtti.

Erdoğan, yerli aşı çalışmalarına dair de "Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum. Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum eylül - ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Devamında Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine de değinen Erdoğan, "Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar" diye konuştu.