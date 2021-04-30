MSB: Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım operasyonlarında 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

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Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."