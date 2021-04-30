İmamoğlu: Tam kapanmada konut ve küçük esnafın gazı ve suyu kesilmeyecek, 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük tam kapanma süreci için aldıkları önlemleri duyurdu. Konut ve küçük esnafın gazının, suyunun bu süreçte kesilmeyeceğini belirten İmamoğlu, "100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da başlıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecine ilişkin olarak aldıkları önlemleri duyurdu.

"Öncelikle gaz şirketimiz İGDAŞ ve İSKİ, kapama döneminde, konut ve küçük esnafın gazını da suyunu da kesmeyecek. Kapama dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar, mayıs sonuna kadar ödenebilecek" diyen İmamoğlu, sosyal yardımların devam edeceğini belirterek "100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da başlıyor" bilgisini verdi.

İmamoğlu, zabıtaların İstanbul'da her alanda olacağını vurgulayarak "Yaş almış vatandaşlarımız, alışveriş gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarsa, belediyemiz zabıtasını arayabilirler" diye konuştu. İmamoğlu, şöyle devam etti:

" Halk Ekmek ve Hamidiye Su , aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edecek. Otobüslerimiz, sabah 04:30’dan gece yarısına kadar; metrobüs ve havalimanı hatlarımız, 24 saat boyunca çalışacak. Metro seferlerimiz, 06:00-21:00 arası, 15 dakikada bir sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hatları, kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir Hatları, aynı tarifesine devam edecek.

ve , aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edecek. Otobüslerimiz, sabah 04:30’dan gece yarısına kadar; metrobüs ve havalimanı hatlarımız, 24 saat boyunca çalışacak. Metro seferlerimiz, 06:00-21:00 arası, 15 dakikada bir sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hatları, kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir Hatları, aynı tarifesine devam edecek. Tıp merkezlerimiz çalışacak, evde bakım süreçleri eksiksiz sürecek. Hastalarımız merak etmesin, evlere medikal malzeme destekleriniz ulaştırılmaya devam edecek. Bu süreçte ‘Psikolojik Destek Hattımız’ ile yanınızda olacağız. 0212 449 49 00 numaralı telefondan, uzman psikologlarımızdan sabah 09.00-16.00 saatleri arasında destek alabilirsiniz.

Sevgili İstanbullular;



17 günlük kapanma sürecinde hem şehrimiz için önemli noktalarda çalışma yaparak kritik sorunları çözeceğiz hem de sosyal destek çalışmalarını özenle yürüterek bu zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız.



Herkese sağlıklı günler dilerim. pic.twitter.com/yE0je2em5Y — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 30, 2021

Esenyurt ve Bahçelievler 'Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz' açık olacak. Sağlık çalışanlarımız, ihtiyaç duyarsa, çocuklarını bu iki kreşimize bırakabilirler. Bize emanetler. İstanbul’a yatırımlarımız da sokağa çıkma yasağında hızlanacak. Kadıköy Fikirtepe yolları inşaatı, Kurbağlıdere çevre düzenlemesi bu süreçte bitirilecek. Ayrıca Başakşehir Ispartakule’de, çok önemli bir üst geçit çalışmamız var. Çalışma nedeniyle yol kapanmıştı. Yoğun bir çalışmayla, yolumuzu da 17 Mayıs pazartesi günü hizmete açacağız, size hazır hale getireceğiz."

İmamoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda da "İBB olarak kiracılarımıza bir müjde vermek istiyorum. Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan mayıs ayında kira almama kararı aldık. İBB ile kira sözleşmesi olan tüm işletmeler bu haktan yararlanacaktır" dedi.